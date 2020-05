Batherson tentokrát v AHL krok vpřed neudělal. Můj čas ale přijde, říká

Drake Batherson se za dva roky stal z průměrné volby ve čtvrtém kole draftu hvězdou AHL. Letos sice statisticky příliš velký posun neudělal, ovšem i tak se dá předpokládat, že do budoucna bude pro Ottawu nepostradatelný hráč.

Před sezónou se očekávalo, že si Batherson a Brännström vybojují místo v základní sestavě Ottawy a stráví v něm celý ročník. Loni oba excelovali v AHL, Batherson dokonce sbíral více než bod na zápas. V NHL dostal šanci ve 20 utkáních a zaznamenal devět bodů. Letos odehrál o tři duely více, ve kterých vylepšil své maximum o jeden bod. Na farmě opět dominoval.

Po letním kempu se ale v A-týmu příliš dlouho neohřál a putoval opět do Belleville. Důvodem prý byla až přílišná pasivita, že v něm nebyla vášeň a odvaha diktovat zápasy jako o rok předtím na farmě a na juniorském mistrovství.

Pouze Jason Spezza měl v posledních letech lepší produktivitu v AHL v dresu Senators než Batherson. Ke všemu se jednalo o výlukovou sezónu 2004/05, kde zaznamenal skvělých 117 bodů. V té době už měl ale odehráno v nejlepší lize světa 111 utkání.

„Dál mě posune moje tvoření hry a mé střelecké schopnosti,“ prohlásil Batherson po sezóně, kterou většinově strávil v Belleville. „To se snažím ukázat v každém zápase. Vytvářet šance pro svůj tým v každém střídání.“

A opět se mu dařilo. V rámci celé ligy byl čtvrtý v pořadí průměrného zisku bodů na utkání mezi hráči, kteří jich odehráli alespoň 20. Před ním skončili pouze Reid Boucher z farmy Vancouveru, Gerry Mayhew z Minnesoty a Nic Petan z Toronta. Navíc Bathersonovi je pořád pouze 22 let.

„Můj čas přijde,“ tvrdí sebevědomě Batherson. „Nestěžuju si, že hraju na farmě. Pořád na sobě chci každý den pracovat, navíc zde je na mě více upnuta pozornost a dostávám více prostoru. Ke všemu se nám letos hodně dařilo, takže nemohu být nespokojen.“

Další rok v záložním týmu by ale zklamáním byl. Potřebuje si přetáhnout svou suverenitu i do NHL, kde by měl dostat výraznější roli. Té se zatím nedočkal, loni vystřídal ve 23 zápasech hned 10 spoluhráčů. Pokud bude hrát v prvních dvou útočných řadách s časem v přesilové hře, může konečně v NHL prorazit.

