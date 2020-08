Barbašev opustil bublinu, bude otcem! Co jej čeká po návratu do Edmontonu?

Netrvalo to dlouho a první “komplikace” jsou na světě. Ivan Barbašev opouští bublinu a vrací se do St. Louis za svojí ženou Kseniou, která má v následujících dnech porodit jejich prvního potomka. Při návratu do Edmontonu bude muset čtyřiadvacetiletý útočník podstoupit několik testů a několik dní stráví také v karanténě.

Restart NHL proběhl v poklidném tempu. Diváci již viděli několik skvělých individuálních i týmových představení a vše zatím běželo podle plánu. To se ale nyní může změnit, alespoň pro tým Blues, který pustil Ivana Barbaševa k porodu svého prvního potomka. Ruský útočník to ale nebude mít úplně jednoduché.

Po návratu ze St. Louis, kde se svojí manželkou Kseniou žije, bude muset rodák z Moskvy naskočit do karanténního provozu ve svém hotelovém pokoji, a to na minimálně čtyři dny. Není to sice tolik, ale na psychiku to úplně to pravé ořechové není. K tomu, aby se Barbašev mohl zapojit zpátky do tréninků a zápasů, bude muset podstoupit čtyři testy na COVID-19.

„Cítili jsme, že je pro Ivana důležité, aby tu s námi byl na první dva zápasy restartu. Zároveň jsme byli připraveni na možnost pustit jej zpátky do St. Louis, aby mohl být se svou ženou Ksenií,“ zareagoval promptně generální manažer Blues Doug Armstrong.

Ivan Barbašev pomohl v minulém roce Blues k zisku prvního Stanley Cupu v historii klubu šesti body v play-off. V základní části letošního roku přidal čtrnáct branek a dvanáct asistencí. Na další starty si nyní bude muset počkat.

„Neuvažoval jsem nad možností, že bych do Edmontonu nejel,“ odmítl ruský dříč spekulace o tom, že by zůstal doma s manželkou už během začátku restartu NHL. „Bylo to v podstatě jednoduché. Je mi 24 let a mám celou kariéru před sebou. Chci opět vyhrát Stanley Cup. Ten pocit ve mně zůstal dlouhou dobu a po vítězství vám vyhládne,“ dodal čtyřiadvacetiletý hráč, jenž se v následujících dnech stane otcem.

Zůstává nad celou situací ovšem dosti otazníků. Co když se Barbašev nakazí po cestě do St. Louis anebo přímo v něm? Co když se vrátí a nakazí někoho přímo v bublině? Jak bude NHL postupovat?

