Bál se o kariéru, pak odmítl operaci. Jak McDavid přepisoval učebnice medicíny

Ten moment patrně nikdy nevymaže z paměti. Když se loni dral před calgarského gólmana Mikea Smitha, v pádu narazil levým kolenem do tyčky. Ucítil palčivou, trýznivou bolest. "Hlavou mi problesklo, že mi právě dost možná skončila kariéra. Měl jsem pocit, že mám kost na dva kusy," popisuje Connor McDavid v dokumentu "Whatever it takes" dramatickou situaci z dubnové Bitvy o Albertu.

Ta srážka vypadala opravdu hrozivě.

Když McDavid trefil kolenem tyčku Smithovy branky, mnohým zatrnulo. Na jak dlouho přijde hokejový svět o svou nejzářivější hvězdu? Přesně taková otázka visela ve vzduchu. Sám edmontonský kapitán ležel na ledové ploše a bál se postavit. "Měl jsem strach se zvednout," vzpomíná.

Trpěl cestou do kabiny, kam kulhal podepřený z obou stran.

Takhle si své poslední vystoupení v sezoně 2018/2019 rozhodně nepředstavoval. Naopak, chtěl se proti tradičnímu soupeři blýsknout a v dobré náladě poté vyrazit na dovolenou. Místo radovánek ale přišly starosti.

Diagnóza zraněného kolena byla neúprosná. McDavid, dvojnásobný vítěz Art Ross Trophy, měl natržený zadní zkřížený vaz, navíc utrpěl prasklinu v holenní kosti. Lékaři mu doporučili neodkladnou operaci, po níž by následovala až desetiměsíční pauza od vrcholového sportu.

V horizontu několika hodin se geniální centr musel rozhodnout, zda si nechá na operačním sále vyspravit koleno a přijde o zásadní porci z ročníku 2019/2020, nebo zvolí jinou cestu. Cestu v případě tak vážného poškození kolena dříve neprobádanou. Řekl si, že b je správně. Chtěl být zpátky už za šest měsíců. Přál si nevynechat jediný zápas v NHL.

McDavid tak přes léto podstoupil jeden z nejpokročilejších rehabilitačních programů současnosti. Průlomový, převratný. Prakticky položil základy dalšího medicínského pokroku v této oblasti. Zásadně mu pomáhal bývalý vynikající hráč a dnes expert na fyzickou přípravu Gary Roberts. Koleno se postupně hojilo, vaz sílil. A nakonec přišel vytoužený cíl. Comeback hned v prvním mači aktuální základní části.

Byl to nefalšovaný návrat krále. Vždyť McDavid okamžitě začal zářit a v tuto chvíli, kdy nabitý program NHL přerušuje přestávka pro Utkání hvězd, zámořské lize vládne se 76 kanadskými body.

