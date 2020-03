Ať už budu draftován kýmkoli, bude to pro mě čest. Lafreniere je na draft připraven

Sezóna pro nejtalentovanějšího mladíka, který spadá věkově do letošního draftu, skončila. Organizace Canadian Hockey League zrušila play-off všem juniorským soutěžím pod ní spadající. Řeč je o QMJHL, OHL a WHL. Skauti tak musí nakládat s tím, co viděli na vlastní oči doteď. A Alexis Lafreniere věří, že udělal všechno pro to, aby se stal po pětileté pauze prvním Kanaďanem draftovaným jako celková jednička.

„Snažil jsem se hrát v každém zápase, jak nejlépe umím,“ prohlásil. „Ve světě je ale mnoho skvělých hráčů, tak nikdy nevíte, kdo půjde na pódium jako první,“ pokračoval skromně.

Nikdo totiž nepochybuje, že by se jedničkou měl stát někdo jiný. Zhruba dva roky se o něm mluví jako o největším talentu od vstupu Connora McDavida do NHL. Nejblíž jeho sesazení měl na podzim Quinton Byfield, jenž hrál v nevídané formě. Stačilo pár zápasů a Lafreniere byl zpátky na koni.

186 centimetrů vysoký levý křídelník letos zaznamenal neuvěřitelných 112 bodů v 52 zápasech quebecské juniorky. S průměrem 2,15 bodů na utkání byl vůbec nejlepší ve všech juniorských soutěžích v Kanadě v rámci CHL.

Trochu obavy přišly při šampionátu dvacítek, kde se Lafreniere zranil a málem pro něj turnaj skončil. Na vyřazovací část se ale vrátil a zářil. „Hrát tenhle turnaj za svou zemi je moment, o kterém jako malý sníte. Loni jsme nedosáhli výsledku, jakého jsme chtěli, proto jsem velmi rád, že se nám v Česku podařilo vyhrát.“

Navázat na tento úspěch chtěl také se svým týmem v Rimouski a dovést ho až na Memorial Cup. Ani play-off, ani Memorial Cup se ovšem hrát kvůli pandemii nebudou. „Letos jsme měli velmi dobrý tým a věřím, že jsme mohli dosáhnout velkého úspěchu. Je smutné, že sezóna musela být ukončena předčasně, ovšem nedá se nic dělat. Všichni chceme zůstat zdraví, a to je teď to nejdůležitější.“

Rodák ze Saint-Eustache v Quebecu tak má nyní více času na suchou přípravu, která ho lépe prověří před nástupem do NHL. Cvičí dvě hodiny denně.

„Během roku jsem neměl moc času na to být se svou rodinou, nyní je to jinak. Jsem za to rád, můžeme hrát hry, jen tak si povídat, koukat na filmy a večeřet všichni pohromadě. Aktuální situace ohledně koronaviru není sranda, ale tím, jak jsem s rodinou, to zvládám mnohem lépe. Jsem doma a můžu tu zůstat, dokud se vše zase neuklidní."

A co příští rok? Všichni ho vidí v NHL, jednička draftu ukáže světu, co umí. Sám Lafreniere o tom ale nepřemýšlí. „Žiji ze dne na den, uvidíme, co se stane. Ať už budu draftován kýmkoli, bude to pro mě obrovská čest. Nyní se snažím pracovat, jak jen to jde, nabrat trochu svalů, abych byl připraven, až se hokej zase vrátí.“

