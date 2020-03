Arizonu čeká důležitý zápas, St. Louis a Chicago hrají o prodloužení vítězné šňůry

Páteční program v zámořské NHL nabídne dalších šest duelů, ve kterých půjde převážně o boje o postup do play off či o vylepšení výchozích pozic pro vyřazovací boje. Arizonu čeká důležitý souboj s Calgary, které rovněž nemá prozatím nic jistého. St. Louis a Chicago se pokusí navázat na své úspěšné série výher.

Arizona, jež je jedenáctá v Západní konferenci, má stejně bodů jako osmý tým Západu a případný úspěch v duelu proti Calgary může tento celek vrátit do elitní osmičky. Na druhou stranu Calgary jde také o mnoho. Náskok Flames na 9. místo činí jen tři body a každá výhra se v tuto chvíli počítá.

Navíc Calgary se bude moci proti Arizoně opírat o lepší vzájemnou bilanci. Povedlo se mu totiž vyhrát dva ze tří odehraných zápasů.

Už o deváté vítězství v řadě se bude pokoušet St. Louis, které se představí na ledě New Jersey. Devils v posledních zápasech začalo trochu vylepšovat svou letošní bilanci a už není takovým otlokánkem jako tomu bylo v předchozích měsících. Jenže Blues jsou nejlepším týmem Západní konference a budou výraznými favority.

Páté vítězství v řadě a další snížení ztráty na první osmičku Západu, to je cílem Chicaga, jež v noci na pátek vyhrálo v bitvě proti Edmontonu 4:3. Dalším soupeřem Blackhawks, kteří se herně znovu zvedají a nechtějí vzdát svou snahu o postup do play off, bude Detroit, nejhorší tým ligy, který v posledních šesti zápasech padl.

Zajímavým zápasem bude i střetnutí mezi Vancouverem a Coloradem. Canucks prohráli čtyřikrát v řadě a další porážka by pro ně mohla znamenat vypadnutí z první osmičky Západu. Na jejich místo se totiž tlačí nejen již zmíněná Arizona, ale také Winnipeg, který si zahraje doma proti Vegas.

Jets ovšem nebudou ve svém utkání favority. Golden Knights jsou totiž týmem, který má jednu z nejlepších bilancí posledních týdnů a z posledních 10 zápasů vyhráli hned devětkrát.

Celý program zakončí souboj mezi Anaheimem a Torontem, které bude na ledě Ducks plnit roli favorita.

01:00 New Jersey Devils - St. Louis Blues

NJD: bilance 26-28-12 vs STL: bilance 40-17-10

01:30 Detroit Red Wings - Chicago Blackhawks

DET: bilance 15-48-5 vs CHI: bilance 31-28-8

02:00 Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights

WPG: bilance 34-28-6 vs VGK: bilance 37-23-8

03:00 Calgary Flames - Arizona Coyotes

CGY: bilance 35-26-7 vs ARI: bilance 33-27-8

04:00 Vancouver Canucks - Colorado Avalanche

VAN: bilance 34-26-6 vs COL: bilance 40-18-8

04:00 Anaheim Ducks - Toronto Maple Leafs

ANA: bilance 27-32-8 vs TOR: bilance 35-24-9

