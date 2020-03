Arizonu čeká důležitý souboj s Winnipegem. Vegas favorizované proti Edmontonu

Nový týden nabídne v NHL čtyři zápasy, ve kterých bude nejzajímavějším souboj mezi Winnipegem a Arizonou, týmy, které usilují o postup do play off a vzájemný duel jim může pomoci k posunu na vysněné pozice.

Winnipeg figuruje v Západní konferenci na desátém místě a má stejně bodů jako osmý Vancouver. Arizona je na tom o něco hůře. Je jedenáctá a ztrácí na play off dva body. Do konce základní části sice oba celky odehrají ještě spoustu zápasů, ale body ze vzájemného klání se mohou v konečném účtování hodně hodit.

Zejména pak Coyotes, kteří musí dohánět sice malou, ale ve vyrovnané konkurenci důležitou, ztrátu. Trochu opřít se mohou o to, že v říjnu vyhráli na ledě Jets 4:2, jenže v té době hráli zcela jiný hokej, který je postupně dostal až na přední příčky Západu. Poslední týdny a měsíce však tomuto týmu moc nevychází.

Winnipeg rovněž usiluje o postup do play off a povedlo se mu stabilizovat své výkony. Navíc se mu začalo v poslední době dařit, vyhrál tři z posledních čtyř zápasů a to včetně soubojů se silnými Washingtonem a Vegas.

Právě Vegas se v pondělním programu také představí. Golden Knights vyjedou na led Edmontonu, kde je čeká třetí zápas z aktuálního kanadského tripu. Zatímco ve Winnipegu prohráli, na ledě Calgary zvítězili.

Oilers se povedlo vyhrát hned čtyři z posledních pěti zápasů a nachází se ve výborné formě, která jim hodně pomáhá v bojích o play off. Několikrát během sezony se Edmonton ocitl na hraně, ale poslední týdny mu získaly už velmi slušný šestibodový náskok na devátou příčku.

V dalších zápasech Buffalo přivítá Washington, který usiluje o návrat na čelo Metropolitní divize, a Los Angeles na svém ledě narazí na Colorado.

00:00 Buffalo Sabres - Washington Capitals

BUF: bilance 29-31-8 vs WSH: bilance 41-20-7

01:00 Winnipeg Jets - Arizona Coyotes

WPG: bilance 35-28-6 vs ARI: bilance 33-28-8

02:00 Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights

EDM: bilance 37-24-8 vs VGK: bilance 38-24-8

03:30 Los Angeles Kings - Colorado Avalanche

LAK: bilance 27-35-6 vs COL: bilance 41-19-8

