Arizona svolala před dalším mačem týmový mítink, Habs poprvé bez Juliena

S novým hracím dnem přichází pět atraktivních osmifinálových duelů. Arizona pro slabý výkon ve svém úvodním představení zorganizovala mimořádný týmový mítink v čele se svou hlavní hvězdou Taylorem Hallem. Canadiens pro změnu řeší absenci trenéra Claudea Juliena, který se zotavuje v nemocnici. Calgary by mohlo po porážce s pěti inkasovanými góly uvažovat nad nasazením Davida Ritticha. A jak jsou na tom další týmy?

20:00 Colorado Avalanche – Arizona Coyotes

Stav série: 1:0

Coloradu se v prvním zápase série podařilo udržet Arizonu na pouhých 14 střeleckých pokusech. Všechny rány Coyotes dokázal pochytat startující brankář Philipp Grubauer, velkou zásluhu na jeho čistém kontě však nesl i obránce Erik Johnson.

„Dobře se pohyboval. To je aspekt, který jsem v jeho hře zaznamenal asi nejčastěji,” řekl po utkání kouč Bednar serveru Denver Post. V současné chvíli může lodivod Avs počítat s plným stavem. I proto v úvodním utkání usedl pouze na tribunu zdravý náhradník Tyson Jost. Na svou šanci nadále čeká taktéž český gólman Pavel Francouz.

Každá akce vyvolává reakci. Po velmi neúspěšném ofenzivním představení v předchozím klání se Coyotes rozhodli jednat. Trenéři svolali sezení, jehož stěžejním účastníkem na straně hráčů byl někdejší vítěz Hart Trophy Taylor Hall.

„Všichni to přece viděli,” odmítl se sklopenou hlavou bližší rozbor prohraného mače pro Arizona Republic. „Bavili jsme se dnes ráno o tom, jak budeme hrát. Pokud bychom dokázali soupeře dostat pod tlak a vytvořit si několik šancí, snad by se nám podařilo získat územní převahu a zlepšit se oproti včerejšku.”

Do karet Yotes mohou hrát i dva potenciální návraty. Do zápasového dění by se rád znovu zapojil produktivní forvard Nick Schmaltz. Také doposud zraněný náhradní brankář Antti Raanta se dle slov hlavního kouče Ricka Toccheta cítí relativně dobře a měl by usednout na střídačku namísto zelenáče Adina Hilla.

21:00 Philadelphia Flyers – Montreal Canadiens

Stav série: 1:0

Philadelphia se do dalšího klání vrhne s kompletní sestavou. Jakub Voráček se do jejího středu dokázal vrátit už pro úvodní duel série. To ale neznamená, že by klub z Pensylvánie mohl být se současným rozpoložením všech hráčů spokojený.

Jednatřicetiletý útočník James van Riemsdyk se totiž propadl až do čtvrté formace Flyers, proti Habs bruslil pouze 11 minut a 40 vteřin. V dosavadních třech zápasech, které v oranžovém dresu odehrál od restartu sezony, si zapsal tragickou průměrnou hodnotu času stráveného na ledě 11:57. To rozhodně není povzbudivá deviza u muže, jehož cap hit z platového stropu ukrajuje sedm milionů ročně.

Největší ztráta v kádru Canadiens se netradičně týká trenérské lavičky. Hlavní kouč Claude Julien totiž pro tlak na hrudi odcestoval do nemocnice, jeho problémy však nikterak nesouvisí s obávanou nemocí COVID-19. Montreal po zbytek série bude šéfovat Julienův asistent Kirk Muller.

Také on spoléhá na zmrtvýchvstání slovenského křídelníka Tomáše Tatara. Hlavní ofenzivní eso Habs ze základní části v dosavadních pěti zápasech play off nezaznamenalo ani bod, rodák z Ilavy pouze pětkrát neúspěšně pálil na branku. Stoprocentní výkony stále nepředvádí ani zadák Brett Kulak, který se ve třetí fázi přípravy na obnovení sezony nakazil koronavirem.

00:30* St. Louis Blues – Vancouver Canucks

Stav série: 0:1

Po vyhoření na samém počátku osmifinále Blues pevně věří v návrat svých dvou indisponovaných útočníků. Jak u Sammyho Blaise, tak u Alexandera Steena zámořští experti očekávají, že by se pro dnešní klání mohli znovu objevit na ledě. Hlavní kouč Berube nicméně nechtěl sdělovat bližší informace o jejich současném stavu. Blais chybí od posledního zápasu skupiny o umístění.

Naopak lehce nejistý je start brankáře Jordana Binningtona, ne však pro zdravotní důvody. Sedmadvacetiletý gólman nepůsobil v úvodní partii dojmem muže, který v loňské sezoně výraznou měrou zařídil Blues vítězství v bojích o Stanley Cup. Propustil totiž pět z celkových 22 střel Canucks, v poslední třetině chytil jen dva puky z pěti.

Oproti předchozímu zápasu zpráva o zranění na soupisce Canucks nedoznala změn. I nadále budou zarputilost Vancouveru pouze v televizi sledovat Tyler Toffoli (zranění ve spodní části těla v premiérovém utkání kvalifikace), Josh Leivo, který nadále podstupuje rehabilitaci po zlomenině čéšky a patrně se play off nebude moci zúčastnit, ani kdyby Canucks proklouzli do finále, a Micheal Ferland (blíže nespecifikované zranění).

Liga však momentálně prožívá silný příběh obránce Canucks Troye Stetchera, který v předchozím utkání skóroval a prstem namířeným na nebesa nechal vzpomenout na svého zesnulého otce. Ten zemřel 21. června.

„Samozřejmě to pro mě v poslední době bylo neuvěřitelně těžké, ale jsem vděčný, že mi pomohli spoluhráči,” vykládal Stecher novináři Danu Rosenovi z NHL.com.

02:00* Washington Capitals – New York Islanders

Stav série: 0:1

Pro druhé utkání série se do hry zapojí i dánský útočník Lars Eller. Jeho povinná karanténa skončila už ve středu, avšak Caps ho pro první zápas ještě nepovolali, neboť s týmem neabsolvoval ani jeden trénink. Tentokrát patrně dostane šanci v jedné z elitních dvou formací.

Mimo střídačku se totiž pro změnu ocitá důležitý centr týmu z hlavního města USA Nicklas Bäckström. Podle pravidel nesmí do druhého klání nastoupit, neboť podstupuje proceduru spojenou s podezřením na otřes mozku. V předchozím mači ho totiž tvrdě atakoval Anders Lee. Do pozice zdravého náhradníka zřejmě trenér Todd Reirden opět bude pasovat českého zadáka Radka Gudase, jenž přišel o místo mezi šesti nejlepšími beky po uzdravení Johna Carlsona.

Islanders v tuto chvíli stále nepotvrdili, zda se pro utkání s pořadovým číslem dva zvládne vykurýrovat Johnny Boychuk. Je to ale velmi pravděpodobné, neboť z minulého klání odstoupil zkušený zadák až v průběhu předzápasové rozcvičky.

04:30* Calgary Flames – Dallas Stars

Stav série: 1:1

Calgary možná na vlastní kůži zažije to, co její soupeř z kvalifikačního kola, tedy Winnipeg. Zranění klíčového hráče Bradyho Tkachuka by hodně zamíchalo s kartami v sérii proti Dallasu. Na kanadského útočníka si v předchozím zápase vyšlápli Jamie Benn a Jamie Oleksiak, Tkachuk led opustil lenochodím tempem a nyní jeho celek čeká další utkání v krátkém čase. Ohledně stavu dvacetiletého forvarda kanadský klub mlčí.

Pro českého fanouška je však důležitá jiná zpráva. Cam Talbot naposledy inkasoval pět branek z 36 střel. Existuje tak teoretická šance, že by tentokrát v masce mohl vyrukovat David Rittich.

Co se Dallasu týče, zásadní čachry se očekávat nedají. Už předchozí utkání vynechal obránce Stephen Johns, další zprávy o jeho zdravotním stavu od té doby nejsou k dispozici.

