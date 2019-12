50 fakt - co o NHL možná nevíte (1.)

Dějepis National Hockey League je nabubřený méně či více známými fakty a historkami. Jejich případné úhrnné shrnutí by bylo mimořádně objemným elaborátem, jenž by zahrnoval obrovský počet terabitových dat.

Dopisovatel hokejového serveru Bleacher Report Trent Reinsmith shrnul faktum padesáti zajímavých událostí, kdy mnoha z nich si možná není vědoma ani řada bystrých příznivců NHL.

PŮVODNÍ CENA STANLEY CUPU BYLA NECELÝCH 50 DOLARŮ

Když Frederick Arthur Stanley, lépe známý jako Lord Stanley of Preston, zakupoval trofej, která se tehdy nazývala Dominion Hockey Challange Cup, její pořizovací cena činila pouhých 48.67 dolarů.

DOŽIVOTNĚ SUSPENDOVÁN BILLY COUTU

Během finálové série v roce 1927 byl led jedním velkým bojištěm. Řezalo se to tehdy od prvního do posledního hvizdu. Rozmíšek se angažovali především Hooley Smith, Harry Oliver, Lionel Hitchman nebo právě Coutu. A za co si tedy posledně jmenovaný vysloužil doživotní zákaz? Během zápasu inzultoval hned dva rozhodčí - Jerry LaFlammeho a Billy Bella. Kromě suspendace si vysloužil tehdy nevídaně vysokou pokutu 100 dolarů.

Jen tak mimochodem Billy Coutu je vzdálený příbuzný někdejšího útočníka Nashvillu a Montrealu Blakea Geoffriona.

ORIGINAL SIX?

Na začátku všeho nebylo šest klubů, jak se možná řada fanoušků domnívá. Když se 26. listopadu 1917 poprvé zformovala NHL, její součástí byly pouze čtyři týmy - Montreal Canadiens, Montreal Wanderers, Ottawa Senators a Quebec Bulldogs. Do ligy se pak záhy připojilo ještě mužstvo Toronto Arenas.

V ROCE 1919 SE NIKDO NESTAL VÍTĚZEM STANLEY CUPU

Během finále mezi Canadiens a Seattle Metropolitans skolila většinu montrealských hráčů chřipková viróza. Tehdejší Habs nebyli schopni s torzem hráčů zkompletovat tým pro finálový duel, který byl následně zrušen.

Jeden z hráčů Canadiens Joe Hall epidemii podlehl.

DON CHERRY NASTOUPIL K JEDNOMU ZÁPASU NHL

Don Cherry se dostal do podvědomí hokejových fanoušků jakožto kontroverzní moderátor sobotního pořadu Hockey Night in Canada. Též proslul jako trenér. Avšak málokdo již ví, že kromě své hokejové kariéry v nižších zámořských ligách také odehrál jedno utkání v NHL. Konkrétně tomu bylo v dresu bostonských Medvědů. Nebodoval.

POSLEDNÍM HRÁČEM HRAJÍCÍM BEZ PŘILBY BYL…

…Craig MacTavish v sezóně 1996-97…

Povinnost nošení ochrany hlavy byla v NHL zavedena v červnu 1979, nicméně platila výjimka pro hráče podepivších kontrakt před daným termínem.

PRVNÍ MILIONOVÝ KONTRAKT V NHL

V roce 1971 podepsali představitelé bostonských Bruins pětiletý kontrakt s Bobbym Orrem, který mu zaručoval výdělek 200 tisíc dolarů za sezónu. Byla to první milionová smlouva v NHL…

PREMIÉROVÁ BRANKA V NHL

Dave Ritchie odehrál v sezóně 1917-18 v dresu montrealských Wanderers NHL jen čtyři zápasy, přesto se do análů zapsal jako autor vůbec prvního gólu v NHL. Vstřelil jej torontským Arenas.

SEDM PROTI SEDMI

Víte, že v samotných počátcích NHL se hrálo na ledě v počtu sedmi hokejistů na každé straně?

Poslední zápas se v takovémto modelu odehrál 2. března 1922.

PRVNÍ SYN A OTEC MVP

Na konci ročníku 1965 získal Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL Bobby Hull. Stejně tak byl oceněn i o rok později. Dvaadvacet let poté byl stejně vyznamenán i jeho syn Brett, když v sezóně 1990-91 zaznamenal 131 bodů.

Jsou jediným duem otec-syn, kteří získali Hart Trophy.

PRVNÍ GÓLMAN S MASKOU

Řada fanoušků se domnívá, že prvním brankářem chytajícím s maskou byl Jacques Plante. Omyl. Plante byl sice první, kdo chystal s celoobličejovou ochranou, nicméně prvním gólmanem nosícím ochranu obličeje (nos + ústa) byl dlouho před Plantem jistý Clint Benedict - brankář klubu Montreal Maroons. V roce 1930 si ji kvůli zranění nasadil ke čtyřem partiím.

PRVNÍ SKÓRUJICÍ BRANKÁŘ

Že byl Ron Hextall prvním gólmanem, jež dopravil puk do soupeřovy klece, je všeobecně známá povědomost. Přesto prvním brankářem, jemuž byla branka statisticky připsána, se stal Billy Smith z New York Islanders.

Tehdy si v duelu s coloradskými Rockies při závěrečné hře bez brankáře vstřelil vlastní gól Rob Ramage. Posledním z hráčů soupeře, který se předtím dotknul kotouče, byl přitom právě Smith.

BILL BARILKO

Čtyřiadvacetiletý obránce torontských Maple Leafs vstřelil ve finále Stanley Cupu 1951 vítězný gól. Tehdy dopomohl Javorovým listům k pátému triumfu během sedmi let. V létě stejného roku však Barilko zahynul při leteckém neštěstí.

Jeho ostatky se přitom našly až v roce 1962. O rok později Maple Leafs opět vyhráli Stanley Cup…

KEN DRYDEN SE STAL NOVÁČKEM ROKU ROK POTÉ, CO VYHRÁL CONN SMYTH TROPHY

Ken Dryden byl povolán k hlavnímu mužstvu Habs v závěru sezóny 1971, kdy kromě šesti závěrečných zápasů základní části vydatně pomohl týmu v bojích o Stanley Cup, který montrealští tenkráte získali. Dryden si svými výkony vysloužil ocenění pro MVP playoff.

Následujícího roku se Dryden stal nováčkem roku s bilancí 39-8-15.

PRAVIDLO NÁHLÉ SMRTI

Během Druhé světové války byla zrušena regule o prodloužení, která byla tehdy praxí. Prodloužení a v něm zakomponované pravidlo náhlé smrti při vstřelení vítězné branky, bylo zavedeno znovu až v sezóně 1983-84.

OBCHODNÍ ZNAČKA ZAMBONI

Frank Zamboni je původcem ledové rolby. Její počátek je mimochodem datován k roku 1949. Ačkoliv momentálně existuje řada výrobců těchto mašin, mnohdy jsou nazývány… Zamboni.

PRVNÍ TELEVIZNÍ PŘENOS

25. únor 1940. Na televizních obrazovkách byl tehdy k vidění vůbec první televizní přenos hokejového zápasu NHL. Utkání Rangers s Canadiens však mělo možnost sledovat pouze 300 amerických domácností. Blueshirts vyhráli 6:0.

TARO TSUJIMOTO

Na draftu NHL v roce 1974 došlo ke kuriózní události. Někdejší GM Buffala Sabres legendární Punch Imlach si jako 183. hráče v pořadí volil Tara Tsujimata hrajícího za japonský tým Tokio Katanas. Nic neobvyklého? Hokejistů z exotických zemí bylo přeci v minulosti, voleno na draftu spousta. V tomto případě byl však zádrhel v tom, že onen Taro Tsujimoto byl neexistující osobou. Byl to jednoduše Imlachův vtip…

ZÁPAS ZRUŠEN PRO ZRANĚNÍ

Kolaps českého zadáka Detroitu Jiřího Fischera způsobil, že se 21. listopadu 2005 nedohrál zápas mezi Red Wings a Predators.

„Jeho srdce se zastavilo. Pomocí masáže srdce a defibrilátoru Jiřího resuscitovali,“ řekl tenkráte detroitský kouč Mike Babcock.

Střetnutí bylo za stavu 1:0 pro hostující Predátory přerušeno a nakonec i po 40 minutách odloženo.

Hořovický rodák se zapojil do normálního života, nicméně k vrcholovému hokeji se už nikdy nevrátil…

FINÁLE STANLEY CUPU 1988 BYLO HRÁNO NA 5 VÍTĚZNÝCH ZÁPASŮ

Ve finálové sérii edmontonských Oilers a bostonských Bruins vedli Olejáři už 3:0 na zápasy. Ve druhé třetině čtvrtého klání však v Boston Garden náhle vypadl proud. Bylo to v době, kdy Oilers vedli o tři branky. Zápas byl posléze zrušen a příští den se začínalo hrát opět od nuly…

EXISTUJE POUZE JEDEN PRAVÝ POHÁR LORDA STANLEYHO

…a není jím ten, jež je k vidění v torontské Hockey Hall of Fame…

JSOU NA STANLEY CUPU VYRAŽENA JMÉNA NĚJAKÝCH ŽEN?

Ano. A je jich hned osm:

- Marguerite Norris (prezidentka Detroitu Red Wings v r. 1995)

- Sonia Scurfield (spoluvlastnice Calgary Flames v r. 1989)

- Marie-Denise DeBartolo (prezidentka Pittsburgh Penguins v r. 1991)

- Marian Illitch (spoluvlastnice Detroit Red Wings v letech 1997 a 1998)

- Denise Illitch (spoluvlastnice Detroit Red Wings v letech 1997 a 1998)

- Lisa Illitch (spoluvlastnice Detroit Red Wings v letech 1997 a 1998)

- Carole Illitch Trepeck (spoluvlastnice Detroit Red Wings v letech 1997 a 1998)

- Charlotte Graham (Colorado Avalanche, 2001)

JEDNIČKY DRAFTU, KTERÉ SI NHL NIKDY NEZAHRÁLY

První vstupní draft do NHL proběhl v roce 1963. Od té doby jím prošli tři hokejisté, kteří ač byli voleni jako první, neodehráli jediný mač v NHL:

- Claude Gauthier (Detroit Red Wings, 1964)

- André Veilleux (NY Rangers, 1965)

- Rick Pagnutti (Los Angeles Kings, 1967)

POSLEDNÍ BRANKÁŘ JAKOŽTO NEMASKOVANÝ MUŽ

Když strážce svatyně pittsburských Tučňáků Andy Brown 7. dubna 1974 odchytal své poslední utkání v NHL, žádný z jeho kolegů se na ledě již neobjevil bez obličejové ochrany.

Brown ukončil kariéru ve WHA, kde již poté s maskou chytal.

BYL BY SCOTT BOWMAN NEJLEPŠÍM TRENÉREM VŠECH DOB, KDYBY…

…kdyby jeho hráčskou kariéru záhy neukončilo zranění hlavy? Dost možná, že nikoliv…

Bilance legendárního Bowmana v roli trenéra: 1244 - 573 - 314 - 10 (prohry v prodloužení).

